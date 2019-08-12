修例風波：醫生組織轟警港鐵站放催淚煙　指過量可致命

警察昨(11日)晚於驅散示威者行動中，史無前例於港鐵站發射催淚煙，涉違反安全指引。醫生組織「杏林覺醒」發起緊急呼籲，指催淚煙根本不應於室內使用，因化學物會透過空調系統，不斷回流入港鐵站內，過量吸入或長時間吸入可致命，建議市民如非必要，切勿進入葵芳和太古港鐵站；同時促請港鐵全面清洗或更換通風系統，保障乘客及員工安全。



公共醫療醫生協會會長馬仲儀表示，警方在港鐵站內放催淚煙，射出的彈殼可為市民帶來直接衝擊，猶如室內開槍殺人，批評警方罔顧市民生命。她又說，於港鐵站內發射催淚煙，濃度極高，加上催淚煙並非只有氣體，還有粉狀微粒，當時身於站內的市民若吸入大量這類氣體，可導致嚴重過敏反應及呼吸困難。



她指外國文獻已顯示催淚煙在室內施放後所殘留的化學物質並不會短時間內消散，會經年累月依附在多處，以港鐵站為例，扶手、八達通拍卡機等都可能有殘留的化學物質。港鐵的通風系統並非如醫院般有過濾功能，化學物質透過空調系統可蔓延站內多個地點，包括月台等地方。



她指一般外科口罩並不能有效阻絕這些有害的物質，有長期病患例如哮喘、慢阻肺病的人，有機會因為吸入氣體而加重病情，至於對孕婦及胎兒的影響仍未明，「呢個先令人最擔憂。」她透露昨晚有孕婦在灣仔家中吸入催淚煙後不適要送院，可見情況不容忽視。她說，除非港鐵進行有效的大規模徹底清潔，否則進入受影響港鐵站範圍的市民要自保，接觸任何扶手等設施後勿用手再接觸眼及口鼻。