修例風波：塞爆集會變癱瘓機場　網民號召13日下午「齊齊再接機」

警方昨(11日)在多區示威衝突中的執法行為引起爭議，觸發網民緊急發起今午(12日)「警察還眼」百萬人塞爆機場的集會活動，稱要向旅客展示警方濫權濫暴的行為。集會最終導致機管局下午宣布取消所有航班，而有網民號召明日到機場自由活動，「齊齊再接機」，更聲言之後每日下午1時，繼續「和你飛」。



多間大專院校的學生會亦發表聯合聲明，呼籲市民即日起無限期「三罷」，即罷課、罷工及罷市，直至濫權濫暴的警員受到法律制裁，以及政府回應五大訴求。聲明呼籲市民響應由今日起每日都到機場參與集會。聲明又指，警方兩個多月以來，一直無視法律、濫用暴力、毆打無辜市民及記者，並形容昨晚的警員徹底失控、泯滅人性。



此外，有前線醫護今日亦發起於東區醫院主座大樓及瑪嘉烈醫院分別舉行集會靜坐活動，指「醫護憤怒了」，呼籲醫護人員戴黑口罩及頭盔，今日中午12時半靜坐抗議，追究警察無視市民安全及瞄準頭部開槍的行為。威爾斯親王醫院亦於明日(13日)於主座地下大堂發起靜坐抗議，同樣呼籲醫護人員穿黑衣、攜黑絲帶及戴黑口罩參與。



另外，有組織今晚7時半在灣仔警察總部外舉行「追究811警暴行動」，表示對警方昨晚拘捕行動的手法及罔顧市民人身安全的執法態度極度憤怒，發起請願行動，要求警方交代，以及促港府成立獨立調查委員會追究警暴。



至於原定於今早發起堵塞港鐵不合作運動，網傳活動延至明日舉行，並稱會一連4天堵塞港鐵荔景站、九龍塘站及北角站。