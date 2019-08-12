賄賂聯合國要員罪成　吳立勝上訴被駁回

全國政協前委員、澳門房地產商人吳立勝，去年在美國紐約被控賄賂聯合國要員罪成，判囚4年及支付共約280萬美元（約2100萬港元）罰款及律師費等。吳立勝其後上訴，位於曼哈頓的第二巡迴上訴法院上周五（9日）駁回其上訴，維持原判。



吳立勝上訴辯稱，聯合國不是美國《海外反腐敗法》（FCPA）定義上的「組織」，他引用2016年最高法院裁決維珍尼亞前州長麥道爾（Bob McDonnell）的貪污上訴案，提出應遏制FCPA的論點。麥道爾曾在聯邦最高法院收窄「公職人員行為」的定義後獲撤定罪。第二巡迴上訴法院上則裁定，FCPA涵蓋吳立勝一案的行賄定義。



上訊庭指出，雖然原審法官在審訊中錯誤指示陪審團，檢方需要顯示吳立勝意圖影響聯合國「官方行為」，但指這錯誤未構成影響，因為這一點的舉證責任實際不重，就算陪審團獲得正確指示，相信亦會判定吳立勝有罪。法庭最終駁回上訴，控辯雙方未有回應評論有關判決。



吳立勝被控賄賂聯合國要員，以圖獲取他們支持在澳門興建聯合國會議中心，於前年被裁定行賄、串謀和洗錢等共6項罪名成立。他於去年5月被判囚4年，法官亦向他罰款100萬美元（約780萬港元），支付聯合國律師費30.2萬美元（約235萬港元），並沒收與他犯案所動用資產金額相若的150萬美元（約1170萬港元）。