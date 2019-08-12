修例風波：警方示範水炮車　稱可加入催淚水劑

政府修訂《逃犯條例》引發示威持續，並多次爆出警民衝突場面，外界關注警方會否動用新購置、俗稱「水炮車」的人群管理特別用途車，警方今(12日)安排立法會保安事務委員會成員於粉嶺警察機動部隊總部參觀水炮車示範，指水炮車已完成測試，但會否即日就出動就視乎需要。警方又指，可以在水炮車加入催淚水劑，強調有關催淚水劑與目前警方日常使用的相同，並非化學劑，對人體不會有永久傷害。



警方展示水炮車噴射20米、30米及40米外目標的能力。水炮車有3種噴射模式，包括噴灑模式、水柱模式，以及預防示威者近距離攻擊時的花灑保護模式。警方以涉及行動細節為由，未有交代水壓和指引，僅表示曾以真人試驗水力。



警察機動部隊副校長高級警司陳健國指，水炮車射水主要以射向下肢為主，力度則視乎距離和實際情況。記者所見，當警方展示最大噴水威力時，20米及30米假人會被射至退後。



他指，雖然就40米目標瞄準未必達致最準確，但40米已是較安全距離，而擲磚最遠距離是30米，除非輔以椏杈等工具。當涉及大型騷動引致人命傷亡，又或堵路致主要幹道塞爆，警方就會考慮出動水炮車，「所以唔係擲一兩個垃圾桶就用」，而且行動現場至少要有總警司等級人員，並要獲助理處長等級批准才能出動。



而今日示範過程中有不少插曲，先是有泛民議員在活動未開始前站在水炮車前抗議，大叫口號包括「警察暴力治港」、「抗議警察濫捕濫權、警黑合作可恥」等，建制派何君堯其後突衝向泛民議員理論，雙方持續對罵。議員林卓廷一度指何是黑社會，何則反罵對方叛國、「Shame on you!」等。



活動提問環節期間，林與何再起衝突，林指何為「香港第一人渣」，而何則反稱：「你連渣都冇得剩。」泛民議員及何隨即爆罵戰，情況一度混亂，提問環節亦就此取消。



此外，一輛展示用途的水炮車右門被發現打開，有警員以安全理由欲將門關上，議員郭榮鏗即大叫：「點解唔打得開？你用納稅人嘅錢買。」