機場三跑地盤機手連推土機墮海亡　遺妻及3年幼子女

一名推土機操作員，今(12日)第3日在赤鱲角機場第3條跑道地盤進行填海工程，疑在近海邊泥坡褪機時，推土機突然失控，連人帶機墮坡翻入海中沉沒，地盤潛水員迅速落水搜救，15分鐘後將他救起，但事主已陷入昏迷，送院後證實不治。死者生前是家庭經濟支柱，遺孀及3名年幼子女頓感徬徨無助。警方調查後將案件列作工業意外，勞工處已向地盤發出暫時停工通知書，將進一步調查意外成因。



男死者姓鍾（38歲），與妻子育有3名子女，3子女仍未成年，其中一人年僅4歲，鍾是家庭經濟支柱，妻子驚聞噩耗後傷心之餘，同時面臨與3子女生活陷入困境，深感徬徨。鍾是推土機操作員，據悉，在赤鱲角機場興建中的第3條跑道地盤上班不久，今日是第3日，事發早上11時許，當時鍾駕駛26噸重推土機，在地盤進行填海工程，將沙泥推落海中。



期間，疑在靠近海邊泥坡將推土機褪後，推土機突然失控，鍾連人帶機墮坡，並隨即翻入海中，迅速沉沒，鍾疑受創被困機上，未能脫困自行游上。其他工人見狀大聲呼救，駐地盤潛水員隨即出動，乘駁艇抵達鍾墮海位置，立刻潛水搜救，15分鐘後將已陷入昏迷的鍾救上岸，醫療人員替其進行心外壓急救。其後救護員到場繼續急救，並將他送往北大嶼山醫院，惜證實死亡。



警方到地盤意外現場調查後，認為事件無可疑，列作工業意外。勞工處發言人稱，對於在意外中有工友身故，感到十分難過，並對其家屬致以深切慰問，同時已即時派員到意外現場展開調查。處方會向有關承建商發出「暫時停工通知書」，停止其使用負荷物移動機械進行堆填工作，直至信納承建商已採取措施消除有關危害，才可復工。處方正全速進行調查，以確定意外成因，查找有關持責者的法律責任，以及提出改善措施。若調查發現有違例事項，定會依法處理。



有熟悉推土機操作人士稱，推土機腳掣非常靈敏，一腳踩下可即時煞停，加上有鏈板「食住」泥土，只要及時煞掣，應該不會出現意外。他估計意外成因是推土機褪至海邊泥坡時，機尾突然向下墮，但真正原因需有關方面調查。該人士又指，教官教導機手操作推土機時，亦會教導安全逃生知識，操作員開工時會自備尖刀或螺絲批等尖銳物，一旦推土機跌落海或墮坑，可用作插穿駕駛室玻璃逃生。