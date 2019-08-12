修例風波：示威者突破離境大堂封鎖線　到禁區外示威

【20:23】接機大堂內仍有2、300人靜坐於地下，偶然有人高呼口號「黑警還眼」、「光復香港」等，另有一些黑衣市民在通道行走。



【18:54】部分集會人士步行出東涌。



【16:50】機管局宣布，機場運作嚴重受阻，所有航班即時取消，請旅客盡快離開客運大樓，受影響旅客請與航空公司聯絡有關航班安排。



【15:50】機管局宣布，除已完成航班登機程序的離港航班，及正前往香港的抵港航班外，其餘今日所有航班全部取消。



【15:25】集會人士突破機管局在離境大堂登機櫃位外所設立的封鎖線，並走到禁區外示威，高叫「還眼」口號，有商店落閘關門。



【15:00】機管局指，機場緊急事故應變中心已經啟動，晚上6時開始實施航班重新編配，限制飛機升降量，呼籲旅客留意航班最新消息。現時機場客運大樓十分擠擁，機場運作受到嚴重影響，前往機場的交通現時非常擠塞，所有停車場車位已經爆滿。機管局呼籲如非今日乘搭航班的旅客，應盡量避免前往機場。



【14:58】記者拍得警隊防暴裝甲車銳武前往東涌方向，暫未知是否前往機場戒備。



【14:40】有隊伍在離境大堂的走廊內，手持宣傳單張步行，高呼「黑警、還眼」，有人呼籲他們坐下。



【14:20】接機大堂及離境大堂有萬人聚集，接機大堂A、B區均爆滿，示威人士不停叫口號。



【14:17】機場快綫列車爆滿，青衣站等上機鐵示威者大排長龍，月台仍有3、40人在等候下一架列車。



赤鱲角機場接機大堂，今日(12日)中午12時，約200名市民再到上址A區集會促警「還眼」，由於人數愈來愈多，約1個小時後，機場職員架起鐵欄，再開放B區，讓示威者聚集，人數已逾400人。而離境大堂則作出人流管制，進入限制區內的市民，需要出示登機證及護照才可進入。2號客運樓亦開始有示威者聚集。至下午1時半，集會人士已逾千人。



網民日前發起的一連三日機場「萬人接機」集會活動昨日結束，每日均有逾萬人坐滿接機大堂，向抵港旅客派發反修例宣傳單張，機管局高度戒備，在離境大堂實施出入管制措施。網民因不滿警方昨日的濫暴行為，今日再接再厲繼續發起機場集會活動，抗議警方疑違反警例針對性瞄準示威者頭部射擊，最終導致一名女示威者右眼嚴重受傷的濫暴行為。集會活動於下午1時開始，呼籲市民響應達到「百萬人塞爆機場」。



機管局表示，留意到網上有人發起今日在機場進行公眾活動，為維持離境旅客登機過程及客運大樓運作暢順，機管局將於中午12時開始，繼續實施進出管制安排。只有持有效機票或於24小時內離港的登機證及有效護照的離境旅客，或機場員工，方可進入一號客運大樓離境大堂的旅客登記行段，直至另行通知。機管局指會密切留意事態發展，繼續與機場業務夥伴保持緊密溝通，確保機場運作暢順。又呼籲旅客預留充裕時間前往機場。