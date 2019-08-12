毆打逃學14歲子致留醫　單親父認兩度襲擊候判

有精神病史的單親爸爸，因不滿14歲兒子經常不上學不歸家，對兒子揮拳打臉之餘，又用吸塵機鐵製吸管棒打兒子至少8次，事後兒子需留院醫治近兩星期。該名單親爸爸今日(12日)在西九龍法院承認兩項故意襲擊導致兒童受損害罪，案件押後至9月9日，等候索取感化官報告及兒子的福利報告始判刑，他獲准保釋候判。



涉案吳姓父親(52歲)報稱無業，過往有一次暴力相關案底，他被控於去年11月17日在他於石硤尾白田邨住所，兩度故意襲擊其14歲兒子致其健康受損。



被告求情時透露，兒子現於姑姐家中寄居，無上學也沒工作，每逢周六周日，兒子都會跟祖母回家探望他，兒子再無向他發脾氣；而最近他跟兒子見面，亦有叮囑兒子「依家出面咁亂，唔好出街」。被告指他一直有接受精神科治療但無食藥，事後他已按醫生指示準時食藥，並有社工跟進他的個案。



案情指，事發當日事主帶同女友及其他朋友在家中客廳玩手機及傾偈，期間被告突然現身責罵事主經常不上學不回家，事主返睡房迴避，但被告追入睡房，揮拳打事主的臉，事主阻擋後，被告再用吸塵機鐵製吸管棒打事主的左大腿、手臂及肩膊，事主喊着叫被告停手，由於被告及事主均情緒不穩，雙方均送院治理。



被告被捕後在警誡下承認向兒子動武，原因是兒子無返學兩星期及經常夜歸家。醫生證實事主的頭皮紅腫，左邊手肘、手臂、大腿及小腿分別有觸痛及擦傷，事主需留院12天。