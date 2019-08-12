修例風波：賣水炮車給香港卻「禁用」　法律界轟歐美雙重標準

自6月反修例示威爆發以來，不時有外國媒體甚至政客批評香港警方對示威者使用過度武力。警方近日測試俗稱「水炮車」的人群管理特別用途車，再引來外國批評。不過有律師指出，水炮車是外國常用控制大型示威手法，若指摘香港使用實屬「雙重標準」。惟有學者憂慮，在警方現時無分寸使用武力情況下，水炮車或會對公眾造成危險。



香港中小型律師行協會創會會長陳曼琪指出，不少國家在控制大型示威活動及防止暴力事件時，均有出動水炮車，香港作為國際大都會，引入水炮車無可厚非。她續指，英國政府近日亦宣布加大警權以維持公共安全，外媒反過來指摘香港並不公道，「水炮車係外國賣畀香港，佢哋自己又有用，又話維持公共安全係首要任務，點解香港情況就掉轉嚟講？係兩把尺、雙重標準。」



她又認為，在現時複雜的國際政治環境下，有別有用心的外國勢力「唔想一國兩制好、唔想香港繁榮」，利用香港作為棋子拖慢國家發展，認為港人必須警醒，勿被外國勢力利用。



時事評論員陳雲生亦認為外媒批評香港使用水炮車是雙重標準，指出現時香港警察不論用哪種方式鎮壓暴動，武力程度仍與外國無法相比，「如果香港警察咁都叫暴力，咁外國就叫屠殺㗎喇！」他舉例，在美國若有人對警察指令稍為反抗，警員已有權開槍，指出如大眾平日有留意國際新聞，對外國警察鎮暴的武力應心中有數。



理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強就指，雖然水炮車在外國十分普遍，不過香港的街道未如外國般寬敞，較多橫街窄巷，擔心若警方不慎使用「連舖頭玻璃都射爛」。他又指，昨日(11日)警方在港鐵站內施放催淚煙及發射橡膠子彈，以及早前胡亂推撞記者，足見使用武力已達「無分寸」地步，擔心若警方亂用水炮車會造成更大危險。