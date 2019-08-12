修例風波：多間醫院有醫護集會　轟警射眼「企圖謀殺」

反對修訂《逃犯條例》示威浪潮不斷，昨(11日)晚警方在尖沙咀清場期間，疑以布袋彈擊中一名少女，致右眼破裂，引起市民不滿。今(12日)多間醫院醫護人員各自於醫院發起集會，表達對警方無視市民安全的不滿，集會醫院包括東區、瑪嘉烈及聯合等。



於東區醫院下午近1時，過百名身穿制服的護士及醫生等醫護人員聚集於主座大樓。大部分醫護人員戴上黑色口罩，部分更於右眼貼上紗布，以抗議警方射擊市民雙眼，亦有醫護人員戴上頭盔，集會醫護人員又手持寫有「香港警察企圖謀殺香港市民」的標語。一眾醫護人員於個多小時的集會期間默站，約下午2時高叫「醫護救人，一視同仁」等口號後結束集會。



參與集會的黃小姐於東區醫院任職醫生，特意提早上班參與集會。她表示對昨日警察暴力清場情況感憤怒，「下下都射頭！」更於地鐵站內施放催淚彈，直言做法非常危險，催淚彈可能停留於通風系統，對市民健康極大傷害。



任職護士的陳小姐以紗布覆蓋右眼，她指是次集會是由數名護士昨晚討論後，再廣傳訊息。她直言因昨晚事件感憤怒，希望透過集會表達不滿。



醫院管理局表示，理解醫護同事表達意見的行動，重申公立醫院並非舉行公眾集會的合適場地，因群眾聚集可能影響醫院運作及病人服務，局方相信同事會繼續以專業態度，在公立醫院向病人提供一視同仁的服務。