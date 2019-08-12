向律政司索償遭拒　上訴得直副領航員再申覆核

一艘烏克蘭補給船於2008年3月在大嶼山大小磐洲與一艘內地大型貨船相撞，導致18人罹難。事後補給船的船長及領航員等4人於區院被裁定危害他人海上安全罪成，被判監2年4個月至3年2個月。其後4人先後於上訴庭及終院上訴，最終3人上訴得直撤銷定罪，只剩下烏克蘭船長維持原判。



其中一名被上訴庭裁定上訴得直的內地副領航員秦華德，於上周五(9日)入稟高院申請司法覆核，指律政司法律政策專員拒絕就他因被錯誤囚禁而作出賠償，認為對他不公，要求推翻該決定。



據入稟狀指，秦於2010年1月在區院被裁定危害他人海上安全罪成，被判監2年4個月。他在監禁28日後取得保釋，並於上訴時獲上訴庭裁定得直被撤銷定罪及刑罰。秦之後向律政司申請就他錯誤被監禁28日一事獲取賠償，惟律政司法律政策專員於2014年3月拒絕其申請，秦其後再作申請但同樣被專員拒絕。



秦於入稟狀指，上訴庭於判詞指出原審法官的裁決並未能指出秦的犯罪意圖，亦未能證明秦的犯罪行為。上訴庭認原審錯誤地認為秦有干犯涉案的控罪。另外終院在針對另一名涉案人士的上訴時於判詞指出，律政司在草議控告4人的控罪時沒有考慮清楚是否合適，秦指雖然該上訴與自己沒關，但其判詞亦適用於他。



入稟狀指原審法官的裁決屬嚴重犯錯，令到秦錯誤地被監禁了28天，失去了人生自由及損失工作收入，認為值得獲得賠償，但法律政策專員卻錯誤認為原審的錯並非嚴重致秦可獲得賠償，因此入稟高院申請司法覆核，望法官可推翻該決定。