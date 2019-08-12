藉幫取回手機逼9歲男童肛交拍不雅片　廚師還押候懲

39歲廚師施榮通今年4月在裁判法院承認，於去年4及5月期間，多次聲稱要為一名當時9歲的男童取回被人拿去的手機，誘使男童拍攝不雅影片，並藉機非禮男童下體及兩次與男童肛交。他原定今日(12日)在高院原訟庭，就與未成年男童非法肛交及猥褻侵犯等罪接受判刑，不過法官在聽取辯方求情後，決定先為案中男童索取創傷評估報告，及為被告索取精神、心理及背景報告，將判刑押後至9月4日，期間被告須繼續還押於懲教署。



案情顯示，本案於去年4月在堅尼地城附近發生，化名「V」的事主在2008年中出生，案發時9歲，被告則在該區一餐廳任職廚師。去年2月，V在觀龍樓附近一公園認識自稱「孫悟空」的被告。4月初某日V遺失了手提電話，被告便告訴V說有人拿了他的電話，對方告訴被告說，如果V想取回，就要讓被告拍攝他的下體5分鐘。V於是便跟隨被告到他於皇后大道西的住所，由被告用手機拍攝他的陽具與肛門。



數天後，被告再約V出來見面。這次V到達後，被告稱因為V遲到，所以要受罰再拍片。被告於是帶V到西區一間體育館內的傷殘人士廁所，拍攝V的陽具與肛門。這次被告更乘機撫摸V的陽具，被告向V聲稱，是取去V手機那人逼他這樣做。事後被告稱會跟對方取回手機，結果沒有下文。



殘廁事件後，被告在4月15日又再以V見面遲到作藉口，帶他到石塘咀某傷殘公廁拍攝猥褻影片，被告這次亦藉機非禮V的陽具和臀部。至4月22日被告再在區內另一公廁以相同手法侵犯V，這次被告更把自己的陽具部分插進V的肛門，但後因V叫痛而停止。被告最後一次侵犯V是在5月6日發生，這次被告帶V到他家，與V肛交並拍片。



最終被告於5月24日在公園被警方拘捕。他被捕後向警方堅稱，是另一名13歲男童聲稱拿了V的手機，然後指使他這樣做。不過警方找到該男童後，在其手機找不到任何與V手機有關的對話。