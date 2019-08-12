小太空人美受訓開眼界　無懼病魔衝出地球

小太空人訓練計劃踏入第21屆，今年有8位年齡介乎8至11歲的小太空人，完成在美國的9天「太空探索之旅」，小太空人中更有一位是白血病康復者，直言打低病魔後的願望是研制火箭，衝出地球探險。



小太空人們在美國亨茨維爾太空訓練營以及佛羅里達州甘迺迪太空中心接受多項訓練，包括乘坐「多軸椅」感受太空無重及反覆迴旋狀態、製作模型火箭、學習月球漫步方法以及於模擬太空船執行任務。



8歲的鄭安生為今次年齡最細的小太空人，當太空人是她的夢想，而其父笑言女兒自4歲開始就熱愛閱讀天文相關的書籍，今次旅程後更變得通情達理，懂得與其他小朋友討論及協作。而9歲的顏英明則表示訓練期間大開眼界，他特別喜愛進入模擬太空船執行任務的部分，當時感覺緊張刺激，因只要一個操作步驟出錯，整個任務便失敗。其父直言打算日後多與兒子欣賞太空主題的展覽，冀能培養兒子成材。



11歲的陳敖天於3歲確診白血病並接受化療，對抗病魔3年後康復，目前須定期檢查。活潑自信的敖天直言夢想是「衝出地球」，更希望日後研發火箭，帶同家人到太空探險。他平時熱愛閱讀及攀石，面對太空訓練感到刺激及開心，難忘坐於「多軸椅」上不斷轉圈，感受無重力快感。