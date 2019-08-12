修例風波：機場停擺至少230航班取消　周三復飛與否存變數

修訂《逃犯條例》引發激烈警民衝突，一名女子昨晚(11日)被警方開槍射中頭部，導致右眼嚴重受傷。逾萬名市民今午(12日)到機場接機大堂集會，促警方「以眼還眼」。機場管理局下午4時許宣布，機場運作嚴重受阻，所有航班即時取消，請旅客盡快離開客運大樓。受影響旅客請與航空公司聯絡有關航班安排。



近傍晚6時，有大批集會人士離開，他們在巴士站聚集候車。機管局傍晚7時半表示，會視乎機場運作的恢復情況，與航空公司明早(13日)6時起實施航班重新編配，航班升降將會受到影響。



對於有傳警方今日傍晚6時會在機場清場，警察公共關係科高級警司(媒體聯絡及傳訊)江永祥在下午記者會指，機場客運大樓有5000名示威者，而他沒有直接回答是否會在機場有清場行動，但指若示威者暴力升級，警方將別無他選作適當介入，強調機場是重要設施，不容任何人作大肆破壞。



機管局較早前指，除已完成航班登機程序的離港航班，以及正前往香港的抵港航班外，其餘今日所有航班已全部取消，至少涉及230班，而機場快綫的預辦登機手續亦已暫停。

