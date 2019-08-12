修例風波：車長吸入催淚煙送院　港鐵工會促保障工作環境安全

港鐵站成為警民衝突戰場，警方昨日(11日)先後於葵芳站及太古站施放催淚彈及拘捕示威者，站內職員及乘客無辜受害。港鐵工會今(12日)與多個港鐵高層會面，表達對警方拘捕行動的不滿及要求港鐵提高工作環境安全程度。



雙方會面約2小時，香港鐵路公司員工協會主席杜廣仁在會後表示，港鐵將向前線員工派發頭盔、口罩及眼罩等裝備及制訂緊急指引，保障員工安全。他批評，員工是要求一個安全工作環境，而非每日提心吊膽工作，已促請管理層與警方交涉，他引述管理層指，港鐵今將與警方接觸。



杜又不滿警方到港鐵站進行驅散及拘捕，他指，警方多次在未有通知港鐵的情況下，到人流密集的車站進行驅散，如昨在葵芳站內施放催淚彈，令兩名車長因吸入氣體不適，其中一人更需送院接受治療，目前已出院，情況穩定。



他狠批警方不顧乘客及職員安全，「佢哋(警方)唔專業唔緊要，但佢哋有專業守則要守掛」，又質疑警方一直追捕在港鐵站內散去的示威者，「佢哋(警方)驅散行動，(示威者)都散緊，仲追入去為咩呢？」



港鐵證實，昨晚有一名車長不適，需召喚救護車送院，港鐵有派員探望，該名車長已出院。