修例風波：機場勁塞　多條機場巴士線一度不停客運大樓

【19:45】龍運所有日間巴士路線服務已回復正常。



【19:37】新巴城巴表示，所有路線已恢復服務，並按照原有行車路線行駛。



一名女子昨晚(11日)被警方開槍射中右眼恐致失明，事件激起民憤，大批市民今午(12日)到機場接機大堂集會，促警方「還眼」。今日大部分抵港及離港航班已取消，而前往機場的陸路交通亦嚴重受阻。



城巴往機場方向的A線巴士，包括A11、A21、A22、A29、A10、A12、A20、A26及A29P線須改道，並取消機場一號及二號客運大樓巴士站。而往機場或博覽館的E11、E11A、E21、E22、E22A、E23及E23A巴士線亦須改道，並會取消停經二號檢查閘、一號及二號客運大樓、暢達路，以及富豪機場酒店巴士站，但會新增停機場一號客運大樓巴士站。



龍運巴士表示，各A線巴士不停一號及二號客運大樓巴士站，以機場巴士總站為終點站。其中A31、A36、A41、A33X直接前往港珠澳大橋旅檢大樓站，並以機場巴士總站為終點。另外，現時安排E線以國泰城為循環點返回新界各區。



運輸署宣布，因車多關係，暢連路、機場南交匯處、航天城交匯處，以及北大嶼山公路往機場方向近赤鱲角的路段交通繁忙。現場所見，由於有大量車輛前往機場，目前行車緩慢，導致嚴重擠塞，車龍龍尾到東涌。



噴射飛航宣布，由香港國際機場開往澳門的船班會於傍晚6時開出，至於晚上7時45分由澳門開往香港的船班取消。