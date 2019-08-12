修例風波：政府轟集會人士癱瘓機場　稱確保安全後才會重開

網民今午發起(12日)百萬人塞爆機場行動，機管局宣布因機場運作嚴重受阻，即時取消所有航班，並呼籲集會人士盡快離開客運大樓。運輸及房屋局局長陳帆強調，有關活動癱瘓機場運作，直至確保機場員工、旅客安全下，才會考慮重開機場。



他指，今日有逾10萬人進入出東涌，但北大嶼山公路交通受嚴重阻塞，阻礙10萬名東涌居民出入。他強調，癱瘓機場影響香港國際交通樞紐的地位，而香港有近80萬人從事與機場相關的行業，有關活動嚴重影響機場員工的生計，加上航班取消已令旅客行程受阻，呼籲集會人士盡快離開機場，讓香港民航事業得以運作下去。



政務司司長張建宗稱，市民不應衝擊法治，以違法達到目的，又希望社會不要對立，警方必須嚴正執法以維護社會秩序。他回應警民對峙局面時一度哽咽，指希望盡快停止暴力，認為現階段最需要恢復社會氣氛，「唔係要以暴易暴，大家停落嚟，有好氣氛先傾到。」



陳帆亦多次強調政府已回應市民訴求，重申修例工作已重面停止，監警會亦正進行調查等，「訴求已經回應咗，而家係透過不恰當方法達到目標，透過抗爭訴諸暴力」。