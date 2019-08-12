修例風波：至少59旅行團受影響　旅客滯留機場嘆無奈

大批集會人士今(12日)塞爆機場，機場運作受阻，機管局下午宣布取消所有航班，大量旅客因而滯留機場。原定飛往越南的港人趙先生行程亦受阻，他打算留守到6時了解機場安排後才回家，他指，航空公司未有任何回覆，唯一擔心是防暴警察會攻入機場。



來自加拿大的李先生原定今晚飛往加拿大，下午4點便抵機場，豈料一小時後便獲悉航班取消，只能呆立在航班資料牌前，他怒嘆「唔通今晚真係要踎街咩?」



菲律賓旅客George指，來港本來是享受假期，無奈航班取消，航空公司又沒有代表與乘客溝通，現在只能留守機場，又指旅客是最無辜。台灣郭先生指，這是他多次來港見過最誇張的情況，暫未有任何打算，但指不損對香港的旅遊評價。



旅遊業議會總幹事陳張樂怡表示，因應機管局取消今晚所有航班，至少13團(約320人)原定今晚出發的旅行團需要取消，另有至少46團(約1000人)原定今晚返港的未能回港。



國際專業保險諮詢協會會長羅少雄指，旅遊保險通常會為行程延誤、取消及更改行程帶來保障，示威遊行等突發事件，旅遊保一般會受保，賠償視乎條款而定，相信今次因機場集會而取消航班的事件亦會受保，但如果涉及暴動及政變，旅遊保則通常列明不作賠償。