修例風波：旺季變寒冬　旅遊業9成人收入跌一半以上

《逃犯條例》修訂風波擾攘約兩個月，牽連旅遊旺季變寒冬，業界生計大受影響。港九勞工社團聯會旗下工會於本月1日至10日進行調查，結果顯示有99%的旅遊業僱員，接待旅行團數目下降，收入平均跌幅超過7成，工會代表直言現時情況比2003年沙士肆虐時更嚴峻，「當時睇到出路，依家係睇唔到」。



工會訪問1012名業界僱員，包括導遊、領隊、旅行社營業員、旅遊巴士司機及旅遊零售店員等。當中997名受訪者在過去兩月收入平均下跌74.27%，近9成人收入更下跌50%以上，有約1成人更表示零收入。



香港導遊總工會理事長黃嘉毅表示，僱員於往年7、8月旺季收入可高達3萬港元，但受現時香港緊張氣氛影響，不少旅客擔心來港旅遊會影響安全，紛紛取消旅程，人人因生計受影響而感徬徨，「預計唔到咁既情況會幾時結束」。



勞聯主席林振昇指，業界無可奈何下才透過聯會向政府求助，望政府協助業界渡過難關，聯會建議政府向前線人員發放5000港元緊急援助金及提供免費培訓課程等。



主力招待內地及台灣旅行團的周小姐表示，自己是家庭經濟支柱，她指7月只帶了四次旅行團，收入僅萬元，8月更是「食白果」，直言「放假都唔夠膽出街，怕要用錢」，又指曾考慮轉工，希望政府能夠助業界度過難關。