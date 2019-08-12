政Whats噏：睇水炮車變口水戰　何君堯林卓廷互罵令答問腰斬

立法會議員何君堯立場鮮明，不時都會同泛民議員掀罵戰，立法會保安事務委員會今日(12日)去參觀警方人群管理特別用途車、即水炮車時，何君堯又再同民主黨(白鴿黨)林卓廷等泛民議員爆罵戰。何趁泛民抗議時衝上前鬧泛民「唔好搞搞震」，觸發雙方多次互相指罵，何不斷追究邊個泛民叫佢「黑社會」同「人渣」，林卓廷就直斥何君堯係人渣同叫佢行開，仲有泛民以粗口鬧何君堯，最終搞到議員嘅答問環節取消。鬧交口水仲多過水炮車示範嘅水，真係水花四濺呀！



參觀活動開始前，多名泛民議員喺水炮車前抗議警察「濫捕濫權」，令何君堯突然衝前，直斥泛民「依家嚟睇水炮車，唔好搞搞震好唔好呀」。



其後有人質疑何君堯「你夠膽講你唔識啲黑社會，唔係叫啲黑社會做嘢」，何就指自己一啲都冇咁樣去做，又質疑法律界議員郭榮鏗識唔識法律，「勾結美國佬，走去做美國嘅走狗，shame on you(以你為恥)」，又話「所有中國人都會唾棄你呀」。



喺議員就水炮車提問期間，何同泛民再發罵戰，場面混亂。有人斥何「唔好做騷啦」，林卓廷叫何「唔好撞人」，白鴿黨許智峯(峯鴿)多次重複話「何君堯係黑社會」。至於公民黨郭家麒就叫何「過主」，人民力量陳志全一度以粗口鬧何君堯，又斥何搗亂，令佢哋冇機會問水炮車嘅問題。



委員會主席陳克勤就呼籲兩邊議員冷靜，若情況持續會腰斬答問環節。然而混亂情況持續，最終答問環節因此取消。



到底係泛民唔應該喺參觀水炮車時抗議同叫人「黑社會」，定何君堯唔應該衝上前理論呢？真係各有各睇法嘞！不過，參觀水炮車搞到立立亂，問唔到細節，就失去參觀嘅原意。唔知多幾次呢啲混亂場面，會唔會影響日後搞參觀活動呢？