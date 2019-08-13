修例風波：示威者盤踞機場離境入口　所有航班登記服務暫停

【17:18】另有示威者堵塞二號客運大樓，機管局宣布所有航班登記服務暫停。



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【16:45】示威者以手推車堵塞離境大堂通道，阻撓旅客登機。



【16:04】示威者繼續在自助保安閘口前靜坐，機場職員把閘機顯示為關閉，若旅客到閘口時仍會讓旅客通過。



【16:00】因應政府及機管局要求，配合客流管制措施，機場快綫列車改為15分鐘一班。



【14:40】示威者一度越過離境登記櫃位防線，聚集於北面離境大堂外。



【14:30】近千名黑衫示威者從接機大堂移至離境大堂，部分人在登機櫃位前席地而坐，另一部分人則在離境大堂旁游走，不斷高叫口號。



【14:23】原在接機大堂的示威人士呼籲大家往離港大堂，意圖阻塞離境旅客，現場氣氛開始緊張。



【14:20】近300名黑衫示威者高舉示威牌，一邊唱象徵革命的歌曲，由接機大堂經離境大堂繞場一周，途中有不少靜坐的示威者加入。



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香港國際機場昨日(12日)有逾萬人示威，交通及客運陷入癱瘓，今日(13日)仍有逾200班機取消。機管局機場緊急應變中心已啟動，今日重新編配航班後，航班數量減少，為維持有效管理機場運作及人流管制，下午1時起機場快綫將調整班次。



港鐵指因應政府及機管局要求，為配合機場客流管制措施，機場快綫列車服務將維持12分鐘一班。市區預辦登機服務的截止時間，將由飛機起飛前的90分鐘改為飛機起飛前的120分鐘，直至另行通知。



下午1時許，陸續有示威者抵達機場，兩個接機區共有約400至500名示威者聚集。上午11時許，有示威者於機場接機區唱歌，期間一名操普通話男子指受影響與示威者口角，男子其後被保安帶走。



今日不少外遊人士特意提早到達機場，了解航班最新情況。兩名張女士相約到台灣遊玩4天，提早3小時到達，「希望可以去到旅行啦！」另一名原本今早往美國旅行的鄧小姐表示，抵達機場後才發現航班延遲至下午才起飛。



昨午夜過後仍有約200名示威者留守，有網民號召市民今日再到機場「齊齊再接機」，更聲言之後每日下午1時，繼續「和你飛」。有航班清晨抵港，有戴口罩穿黑衣的示威人士派傳單，亦有示威者在圍欄外向到埗人士展示海報等印刷品。不少滯留旅客凌晨在離境大堂席地而睡，有人甚至睡在航空公司的地勤櫃位，連行李運輸帶也變成睡床。