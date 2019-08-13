修例風波：20多名市民通宵留守太古站

警方前晚(11日)在港鐵太古站的拘捕行動惹爭議，過百名街坊及市民昨晚(12日)到太古站抗議，並包圍當值站長，要求解釋為何讓警員進入站內執法。現場街坊群情洶湧，他們輪流發言甚至爆粗，要求站長道歉及會否譴責警方。



站長稱前晚知道有事故後便立刻到太古站C出口查看，隨即返回大堂叫其他乘客使用其他出口。在場街坊不滿，認為港鐵做法不負責任，置當時身處C出口的市民不理。站長及兩名職員則將市民的問題抄下，指會交由公關回覆。其後，兩名港鐵男女公關到場，加入向市民講解事件，並取出意見書，叫市民填寫，並答應於6日內回覆，惟有市民仍然不滿，將意見書撕爛擲落地上。



港鐵女公關將市民的問題寫下並再用電腦影印一份給市民查閱，惟市民仍不滿意大叫：「聽日見！」有市民向職員稱:「唔係針對你哋，係要真相！」並質詢站長：「邊個畀權你落閘？」另外，有人追問職員衝突後站內留有催淚氣體，並質問當晚有否接獲乘客不適的求助，站長回覆指並無接獲乘客不適報告。有人高呼：「等多幾多日，聽日又嚟開槍點算？」



凌晨1時許，部分街坊離去，惟有數十名戴口罩黑衣男女仍逗留在站內坐於地上靜坐。港鐵職員向他們表示站內已到關門的時間，同事需要在站內進行清潔。惟他們要求職員畀記招時間，職員無奈返回站長室。站內發出廣播：「今日列車服務已終止，乘客請盡快離開。」但約50名留守的市民仍繼續坐於地上。



凌晨2時許，站長再次呼籲留守人士離開，他解釋因太古站已關閉，有好多工程要進行，因距凌晨6時站內投入服務的時間短促，故希望市民回家休息，讓工程可以展開，但有市民不滿詢問下周二(20日)是否有調查結果，其後有人問是否記招，站長指經整合資料後，結果會發放給公共媒體再發放給市民，但市民仍不願離開繼續留守。近凌晨4時，站內仍有近20人留守靜坐。



靜坐市民中包括藝人卓韻芝，卓指：「要求港鐵就昨晚香港警察開槍、出動有害的催淚彈、對市民行毆打私刑，同時港鐵竟然落閘造成圍困的危險場面，要求港鐵開記招播放事發時的閉路電視片段回應事件。呢個係我個社區，我立場好清楚，香港警察已經失常，精神上已經失控，紀律部隊忘記了甚麼是紀律，而香港政府更加無視港人，他們並不打算回應市民訴求。我們會用自己合適的方法爭取權利。」

