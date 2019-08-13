18cm長膠管遺尿道　壯漢另類性癖搞到入院

香港時有發生利用異物插入生殖器或尿道，結果無法順利取出的「性癖」病例個案。最新一期《香港醫學雜誌》披露三宗廣華醫院泌尿科收到的個案，有男士疑利用情趣用品店購得的刺激尿道膠管手淫，但之後卻無法透過排尿順利排出膠管，結果要入院以內窺鏡移除尿道內的異物，幸未有出現嚴重併發症或感染。



病例報告指出，該名三十一歲的男病人於二○一六年十二月求醫，他聲稱利用專門用於刺激尿道的膠管塞入了下體，以滿足性需要。他指平常習慣性透過排尿排出膠管，但該次卻失敗。經檢查後，發現他沒有尿痛、血尿或異常痛楚等問題，醫生透過膀胱鏡檢查，發現他的尿道內藏有十八厘米長的膠管，最終需經內窺鏡取出膠管，病人即日出院，並無大礙。



另一名於二○一七年一月求醫的五十七歲男病人，經常利用一些自製、帶有圓珠狀的膠管塞入尿道手淫，他聲稱每次使用後會以清水清潔有關器具，但一次手淫後發現右陰囊腫脹，並持續反覆發燒，尿道亦有黃色分泌物，證實是陰囊膿瘍，需進行引流及處方抗生素。



此外，一名五十五歲女病人亦因為將振動器放入尿道後，出現尿痛及血尿，檢查發現她骨盆位置藏有十二點五厘米長的異物。



研究指出，不少男性認為刺激前列腺較刺激陰莖，可產生更強烈的性高潮，但將異物插入尿道，可導致損傷、感染或異物停留，患者一旦出現排尿困難、疼痛或血尿等情況，應立即求醫。一般來說，異物可直接透過內窺鏡移除。過往有病例發現有人以電線、溫度計、髮夾、牙籤、眼鏡鏡框、吸管、鉛筆、回形針甚至魚鈎，插入尿道。