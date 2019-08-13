政Whats噏：天口㷫着老西　謝偉銓天台屋聽訴苦水

天時暑熱，呢排啲天氣都成三十幾度，立法會建築、測量、都市規劃及園境界議員謝偉銓(Tony)日前因乜嘢事仲要着住成套老西，走入天台屋呢？原來係為咗聽嗰度嘅居民吐苦水。



Tony日前喺社交網站貼文同相，話近年唔少喺唔同年代起好嘅工廈天台屋，陸續收到當局發出嘅清拆令同法庭傳票，但業主往往等到拖無可拖先通知租戶要搬走，甚至突然鎖閘封屋，居民想搵居所或者其他協助都唔夠時間，所以佢喺月初去咗觀塘區嘅工廈天台屋，同咗九個家庭見面，佢哋都希望當局喺搬遷方面盡量畀多啲時間，等佢哋可以安排到合適嘅居所，同時亦想政府幫下手，提供地方畀佢哋住。



Tony形容天台屋環境擠迫，唔止有漏水嘅情況，走火通道亦唔符合消防條例，空氣對流、採光都出現問題，睇完之後覺得香港嘅房屋問題好嚴峻，畢竟有唔少人都住喺唔好嘅居住環境。



雖然佢同意政府應該將所有違法違規，尤其係有安全風險嘅僭建物清拆，但最緊要係確保居民唔會因為咁樣而無家可歸。咁有乜嘢方法去紓緩呢個問題呢？佢就建議政府應該加建過渡性房屋，畀天台屋嘅居民係輪候公屋期間有暫時嘅居所。