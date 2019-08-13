修例風波：美官籲避免暴力　外交部駐港公署促停止插手

香港的反對修訂《逃犯條例》活動愈演愈烈，過去連續10周出現衝突。有荷蘭傳媒形容，香港的抗爭已看不到盡頭。美國一名高級官員周一（12日）呼籲香港各界應避免使用暴力，並認為「南轅北轍的不同政見」都應獲得尊重。外交部駐港公署周二（13日）促美方與極端暴力分子劃清界線，停止插手香港事務和中國內政。



華府一名匿名高官說：「社會在南轅北轍的不同政見都應獲得尊重和自由和平地表達。美國促請各界避免使用暴力。」美國國務院發言人奧塔格斯呼籲北京遵守承諾，維持香港的高度自治。她促請港府尊重言論自由及集會自由，強調華府將堅決支持港人自由表達及和平集會權利。聯合國人權事務高級專員巴切萊特（Michelle Bachelet）要求港府就警方被指使用過分武力一事，展開迅速、獨立及公正的調查。



外交部駐港特派員公署周二（13日）回應美國國會議員近日的涉港言論，指摘對方無視事實，顛倒黑白，毫無證據詆毀中央和特區政府，向極端暴力分子發出嚴重錯誤信號，促立即與極端暴力分子劃清界線，立即停止插手香港事務和中國內政。



加拿大總理杜魯多則在多倫多一次電視直播的記者會上表示，非常擔心香港的局勢，促請中國得體處理事件。他說：「我們看到有需要令緊張情況降溫，我們需要看到香港當局聽取中國公民所提出、非常嚴重的擔憂。我們呼籲各界維持和平、秩序和對話，我們也當然促請中國在應對香港這些有合理擔憂的人士時，抱持非常小心和尊重的態度。」杜魯多的言論是加拿大高級官員多日來對香港的示威活動最全面的意見。



對於中國國務院港澳辦指香港示威者攻擊警察，開始出現恐怖主義苗頭，澳洲總理莫里森周二稱不認同這說法。