浸大研究福壽螺基因　助制訂防治工作

福壽螺是「見青即吃」的惡性入侵生物，對世界各地的農作物造成嚴重破壞。香港浸會大學生物學家領導的基因組研究，發現福壽螺在進化過程中形成了對外在環境有極高敏感度、對植物纖維素有極強消化力的特性，並產生具堅硬鈣質的蛋殼和神經毒素的卵塊，研究結果有助日後以基因方法制訂防治工作。



浸大生物系副系主任邱建文率領的研究團隊，對4個蘋果螺科物種的基因組進行測序和組裝，包括非洲的Lanistes nyassanus、南美的Marisa cornuarietis和兩種福壽螺。福壽螺在淡水生長，原生於南美洲，已蔓延至世界各地的熱帶和亞熱帶地區，是破壞稻米的頭號害蟲，80年代初入侵香港，廣泛分布於新界各淡水棲息地。由於本港稻田不多，福壽螺轉而侵害菜田，為害通菜和西洋菜等半水生蔬菜，加上牠們有雜食特性，對濕地的生物多樣性同樣造成嚴重威脅。



研究小組比對蘋果螺科物種和其他軟體動物的基因組，發現牠們有28個基因家族明顯擴充，當中包括在觸鬚發現具有化學感應功能的基因，顯示蘋果螺科物種的環境感知能力或已增強。



研究發現，兩棲的福壽螺在水中生活，卻在陸上產卵，牠們在進化過程中，產生了具堅硬鈣質的蛋殼，令福壽螺的卵受到保護，防止變乾；同時又發現福壽螺的卵含有一種名為PV2的新神經毒素，能抵禦陸上的捕食者，故對植物而言非常具侵略性。



邱指團隊發現的基因組資料，有助了解福壽螺祖先的基因組特徵，鑑於多個蘋果螺科物種均為臭名昭彰的農害，研究成果可用來研發有效的防控方法，包括生產化學除蟲劑。有關研究結果已在國際期刊《Molecular Biology and Evolution》發表。

