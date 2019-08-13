東方日報A1：示威者誓重臨　航班恐難復常

香港國際機場昨有逾萬人示威，交通及客運陷入癱瘓導致元氣大傷。大批示威者因不滿警方武力升級，昨午湧入機場佔據離境及入境大堂，機場管理局下午三時半宣布取消所有航班，至少涉二百卅班航班，令近十萬人行程受阻，部分旅客惟有露宿機場。運輸及房屋局局長陳帆指，本港機場是全球貨運量最高，近八十萬打工仔依仗機場生活，批評示威者嚴重干擾機場運作，令香港付出沉重代價。機管局昨晚宣布今晨六時重編航班，惟示威者呼籲今日再塞機場，恐令航班難以恢復正常。



反對修訂《逃犯條例》引發的示威浪潮愈演愈烈，示威者前日反轉港九新界時警方加強武力鎮壓，因應有女示威者被射傷眼，加上警方近距離開槍及於港鐵站內施放催淚煙等，示威者遂於昨午一時發起「黑警還眼、塞爆機場」的集會。機管局昨午十一時開始已啟動機場緊急應變中心，十二時已實施進出管制，只准許持有效機票或於廿四小時內離港登機證及有效護照的人士進入一號客運大樓的管制區，再進行登機手續。



大批身穿黑衫示威者中午陸續乘巴士湧入機場，令進入機場的道路大擠塞，多條巴士線宣布不停一號客運大樓。機場快綫同樣擠塞，大批示威者在青衣站等候逾半小時仍未能上車。示威者先在入境大堂集結，部分人以紗布蒙眼，抗議警方濫用武力，又有人向旅客派反修例單張。人流有增無減，入境大堂在下午二時許已爆滿，部分人則轉到離境大堂集結。



至下午三時許，部分人突破離境大堂的管制區，並湧到禁區出入口集結，佔領離境及入境大堂。有抵港旅客指，禁區內大批警員戒備，記者在前往機場途中亦見「銳武」裝甲車朝東涌方向駛去。機管局指受公眾集會影響，機場運作嚴重受阻，客機運作自下午三時半後需要全面取消。除已完成航班登機程序的離港航班，以及正前往本港的抵港航班外，其餘所有航班已全部取消，至少涉及二百卅班航班，而機場快綫預辦登機手續亦暫停。



示威者得知機場停運的消息後開始陸續離開機場，令機場返回市區的陸路交通相常擠塞，部分人選擇步行至東涌，有旅遊巴眼見有人在路上步行，義載他們到目的地。機場卻遺留數以萬計因航班取消而有家歸不得的旅客，是本港機場啟用以來首次因示威而全面停運。根據運房局數字，每日有接近廿萬名旅客進出香港機場，即昨日至少有近十萬人受影響。除大量旅客滯留本港機場，部分在外的港人亦無法返港。



有傳警方會在機場清場，警方回應指，部分示威者進入離境大堂，致部分旅客未能進入禁區搭飛機，未有正面回應是否有清場行動，僅指若示威者暴力升級，警方將別無他選作適當介入，強調機場是重要設施，不容任何人作大肆破壞。



更多新聞，請瀏覽東方日報網頁：

http://orientaldaily.on.cc/

