探射燈：一周一行名存實亡　刺激違法活動

自2003年沙士後，內地49個城市居民開放來港，其後廣東省21個城市的常住戶口居民更可透過申請「個人遊」簽注來港；至2015年起，深圳戶籍居民可申請內地簽注的「一周一行」來港。惟早前有政黨發現，透過在深圳邊境口岸設置的「自助簽注機」，由香港返內地的居民只需繳付15元人民幣，即可再獲發簽注來港，過程只需3分鐘，令水貨客可於短時間內多次出入境，變相令「一周一行」政策名存實亡。



北區區議員曾興隆表示，實施「一周一行」初期，深圳居民來港一度受限，但至今不少內地人已適應政策，部分深圳居民更因有名額來港，加入水貨代購行列，變相刺激水貨活動，而「自助簽注機」更有機會造成政策漏洞。他指礙於政策屬內地事務，區議會或其他政府部門難以干涉，有關部門亦只可做好管理工作，如食環署及警方加強檢控，消防處加強巡查工廈水貨倉等，藉此打擊水貨活動。

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