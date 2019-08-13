探射燈：工廈單位變水貨倉　違地契可充公

本地工業活動減少，但近年內地旅客湧港增加，北區及屯門作為二線內地旅客消費區，早年不少業主將工廈單位出租作零售及服務業，甚至專門供貨予水貨客的貨倉，一度令工廈人流不勝負荷，同時違反大廈地契，遭地政總署充公涉事單位。



水貨客問題纏擾多年，在2015年，反水貨客示威連番爆發衝突，揭發不少屯門區工廈單位闢作水貨倉，影響工廈其他單位使用者；北區彩園路工業區一帶工廈甚至是整幢改建為水貨倉，倉內擺放奶粉及日用品等，拖篋取貨的水貨客每日絡繹不絕。當時，地政總署分別於屯門、北區及元朗3個黑點，成立特別行動小組打擊，屯門2個工廈單位因沒有遵從於期限內糾正違契事項，遭署方「釘契」。



屯門區議員歐志遠表示，早年經多個部門嚴厲打擊後，區內水貨活動已有收斂，現存只有小部分繼續經營，並已轉為「會員制」，非熟人不能入內，加上現場沒有現金交易或只以微信支付，令部門打擊此類水貨倉難度增加。他指一向為人詬病的接駁往返內地口岸巴士線，仍是大排長龍，惟專業水貨客有集團安排車輛，估計排巴士人士中，有一半是「業餘水貨客」，即間中做代購或幫朋友買貨。

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