探射燈：水貨兵團節前加班　深宵闖關擾上水站

上月「光復上水」一度令水貨運作暫停，惟近日水貨兵團已重整旗鼓，更為「收復失地」加班，上水港鐵站外水貨活動由下午運作至深夜。大批水貨客吼準羅湖口岸邊防人員收工前防範鬆懈，凌晨零時前闖關，更派出「師奶兵團」及「電動輪椅黨」送貨。立法會議員留意到水貨活動愈來愈夜，更擔心中秋節前情況再惡化。



東網記者連日直擊，上水港鐵站彩園路地面出口水貨活動猖獗，由朝到晚都有，多個集團各佔「地盤」派人看管貨物駐守，水貨客手持貨物清單與職員對數，即攜帶貨物離開，貨物種類如月餅、烈酒、奶粉、護膚品及名牌波鞋等。



晚上11時半，有3名「師奶」走貨，有人裝扮普通，亦有人打扮如貴婦，運送奶粉、護膚品、藥物及盒裝餅乾等。她們在港鐵站外取貨後，以港人通道出境，步出口岸大樓後，3人右轉直去一處空地交貨，並收取每人40、50港元酬勞後，乘坐內地交通工具離開。同時，在上水港鐵站外的水貨集團亦於午夜陸續收檔，有人駕駛小型運輸車將貨物運返附近工廈單位，亦有人將搵食「架生」運回附近燕崗村。



有男子連日來均坐電動輪椅出現，但取貨時卻可以自行落車，毋須他人協助，上貨後立即「駕駛」輪椅入港鐵站。另一男子同樣坐電動輪椅，抵港鐵站外未有落車，要由他人將幾罐奶粉及日用品等塞入輪椅後的背囊及環保袋，惟東網記者發現他雙腳能控制移動。採訪期間，有食環署人員曾巡邏現場，但只有賣電話卡的檔口收起架生，其他水貨集團則照樣落單及派貨，亦沒有理會滿地紙箱垃圾。



立法會議員劉國勳表示，水貨活動大多集中在石湖墟一帶，上水港鐵站出口空地未算猖獗。惟他亦留意到「深宵水貨客」活躍，並有「愈做愈夜」的趨勢，又指死灰復燃的水貨活動令環境烏煙瘴氣，對居民構成滋擾，擔心中秋節將至加劇水貨活動，促請食環署及警方加強巡邏及檢控。



警方發言人表示，針對水貨活動在公眾地方擺放貨物造成阻街、違例泊車及上落貨物引致阻塞等而發出的傳票及定額罰款通知書，上水分區今年截至6月，分別有4張及逾5600張，去年全年則分別錄得14張及逾1.3萬張，警方會繼續打擊水貨客引致的阻街及滋擾行為，並會配合其他部門，採取相應執法行動。



海關發言人指，與深圳海關定期採取聯合行動通報懷疑水貨客走私活動，同時因應需要展開打擊專案行動，由去年至今年7月，雙方互相通報案件近1萬宗，檢獲總值約8200萬港元的物品，同期海關共查獲6200多宗違規出口配方粉案件，拘捕6200多人，檢獲約2.8萬多公斤配方粉。



食環署發言人回覆，根據《定額罰款（公眾地方潔淨及阻礙）條例》，今年截至7月，共發出逾3300張定額罰款通知書，去年則發出逾5600張，該署除關注公眾地方的街道潔淨情況外，還不時進行突擊執法行動，以遏阻有關活動造成通道阻塞的違規情況。

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