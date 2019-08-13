Dr.東：胎膜早破可致嬰兒死亡　宜針對性抗生素治療

孕婦面對各種各樣的分娩風險，當中一種不尋常但足以致命的風險，是未足月胎兒的胎膜於懷孕期間過早破裂。胎膜早破可導致早產、嬰兒出生體重過輕甚至新生兒死亡，特別是出現嚴重併發症－細菌感染。聯合醫院一項最新的研究發現，約1/3胎膜早破個案涉及細菌感染，導致新生兒出現敗血症，研究建議相關孕婦及早接受針對性的抗生素治療，避免危及胎兒性命。



聯合醫院婦產科分析2013至2017年期間在醫院診斷患有未足月胎膜早破且於24周或以後分娩的個案，發病率佔所有分娩個案的2.63%，合共553名孕婦及592名新生兒（包括39對雙胞胎）受影響。



結果發現，多達1/3個案被發現出現細菌感染，最常見細菌是鏈球菌屬及大腸桿菌。當中14.6%個案屬於革蘭氏陽性菌，12.8%屬革蘭氏陰性菌。研究指出，革蘭氏陽性菌及陰性菌，均與早發性新生兒敗血症有重要關係。不過，大部分的細菌均對常用抗生素如紅黴素及氨芐青黴素呈高抗藥性，意味這兩種抗生素難以治療胎膜早破的細菌感染。



研究認為，要減低患有未足月胎膜早破的孕婦出現細菌感染，以及避免任何相關併發症出現，可考慮為她們靜脈注射頭孢呋辛聯合紅黴素，作為有效治療。有研究發現這種聯合使用的抗生素，可減低細菌感染風險，亦可避免新生兒敗血症，以及新生兒壞死性小腸結腸炎。



研究學者指出，未足月的胎膜早破不容忽視，它佔所有早產個案約30%至40%，會導致未出生嬰兒周圍的液體滲漏，出現早產、體重過輕甚至新生兒死亡。出現胎膜早破的原因很多，過往有研究發現患者的生殖道一般有較多異常的微生物菌群，這可能是造成妊娠子宮內膜受損的原因之一。



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