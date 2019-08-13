網民熱話：霸道女「人肉霸錶位」極自私　網民不忿：頂住攬炒！

出街食飯，叫人坐低霸定位就好常有。但如果「人肉霸錶位」，又得唔得呢？近日有白衫女站在某停車場錶位內，似乎打算以身霸車位，不讓其他人泊車。網民看後狠批：「佢憑甚麼？」



網民Kit B Tsang星期日（11日）在Facebook群組「馬路的事討論區」發文指，星期日下午黃金泳灘有一名白衫女人霸佔某停車場的錶位。只見白衫女「霸氣」站在錶位範圍內，旁邊圍住停低的車群，場面頗讓人稱奇。女子的行為則讓人不齒，貼文諷指「成場都車，佢話唔畀人泊就唔畀」，斥白衫女自私霸位，無視其他車主的需要。



貼文發出後引起眾怒，網民怒斥霸位女「冇品」，又建議司機不可縱容自私行為，「照泊埋去」，「用車尾入，對住佢歎冷氣，睇吓邊個走先囉」；亦有網民指寧願「頂住個位」，「問佢走唔走，唔走咪一齊係度等囉」。



網民有話說：

Ito Wong：講乜都冇用，佢都唔識睇中文

Charles To：我係你我停喺個位前面，等佢都無得泊

Eric Yip：叫佢以後都唔好走，永遠霸住個位



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