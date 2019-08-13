修例風波：中國國航及東航取消今日往來香港航班

香港就修訂《逃犯條例》引發警民衝突事件不斷，周一（12日）更有逾萬人到香港國際機場聚集示威，導致機場運作全面癱瘓，機場管理局於下午3時半宣布取消所有航班後，周二（13日）實施航班重新編配。受事件影響，內地多家航空公司相繼發布調整進出港航班安排，其中中國國際航空（下稱國航）及中國東方航空（下稱東航）周二全日停飛來往香港的航機。



根據國航公告，周二將取消13個來往香港航班，包括6個從香港出發前往北京、天津、重慶及遼寧大連，以及7個從上述地區出發赴港的航班；另東航亦將取消6個航班，包括4個從香港出發飛赴上海及江蘇無錫，以及2個從上述地區赴港的航班。



此外，國航、東航、中國南方航空、春秋航空及四川航空均發布涉及香港航線旅客的變更及退票安排，上述公司表示，在周一或之前購買機票的受影響旅客，可更改特定時段內前往香港、廣州、深圳、珠海及澳門的進出港航班；或在有效期內免費辦理退票手續。



另中國民航局周一發布消息指，針對近期香港機場安全運行受影響，該局會作出部署，透過增加運力、做好機票退改簽、提升粵港澳大灣區機場群中轉能力，保障內地與香港間旅客的正常出行。



另外多間國際航空公司，因應機場示威集會活動，作出機務安排調動，情況如下：



澳洲航空：已取消3班從布里斯班、墨爾本、悉尼開出，前往香港的航班。



維珍澳洲：兩班原定周一前往悉尼、墨爾本的香港航班延至周二開出。



德國漢莎航空：已取消兩班從法蘭克福及慕尼黑開出的航班，並在周二重新審視是否恢復經港航班。



美國航空公司：預計周二經港服務將恢復正常，但同時會密切監察香港情況；一班香港飛往洛杉磯的航班被取消。



法國航空：原定周一晚離港的航班最快可在周二早上9點後開出。



聯合航空：已取消一班往返香港至關島的航班。