修例風波：癱瘓機場損港形象　議員料酒店收入挫40%

香港國際機場今日(13日)陸續恢復航班升降，全日仍有200多班機取消。旅遊界立法會議員姚思榮擔心，行動使海外旅客行程延誤，對香港整體形象變得負面；另亦影響出發外遊的港人，例如參加旅行團旅客遇上航班取消，或損失一半旅程時間，若有旅客退團，旅行團與酒店都損失慘重。



姚又預料，連同多區示威行動影響，7月酒店入住率跌10%以上，酒店收入會下跌約20%。現時示威持續，料8月份酒店入住率甚至可能跌20%至30%，收入損失40%以上。他指業界曾透露，個別賓館最新已將房價下調至80港元一晚都無人租；海外訪港的旅行團都「退無可退」，即使仍有部分內地團，但相信暑假後團數會大幅下跌，情況慘過「沙士」時期。



他表示，以往9月至11月初是香港展覽舉行的商務旺季，主要為高消費客人，若示威行動繼續，對本地酒店及零售業將帶來進一步影響。目前已難以預計下一波的示威行動，業界惟有希望政府多考慮在下一個《施政報告》中，增加更多支援旅遊業界的措施，例如提供無息貸款予中小型的旅行社周轉，讓業界可渡過難關。



旅遊業議會表示，截至今午1時，原定8月12日抵港的旅行團至少有53團(約1200人)受延誤；原定今日抵港的受影響團數至少有3團(約60人)受延誤。原定8月12日出發的受影響團數至少15團取消(約340人)，今日出發的受影響團數至少12團(約290人)需要取消，14團(約270人)延誤。