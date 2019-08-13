修例風波：官媒斥台煽動反中亂港勢力　嚴懲幕後黑手

針對香港修訂《逃犯條例》引發的連串示威和衝突，大陸多次表示幕後慫恿、支持激進暴力分子的是香港內外的「反中亂港」勢力。大陸官媒周二（13日）發表評論文章，直斥台灣的民進黨和「台獨」勢力在背後煽動和介入香港暴亂，更點名批評台灣的蔡英文總統多次以不同方式作聲援，並再次強調堅決追究幕後策劃者、組織者和指揮者的刑事責任，「誤判形勢者，必將自食苦果」。



文中批評蔡英文多次通過媒體採訪、演講及網絡發文等方式，聲援激進亂港分子；民進黨主席卓榮泰更表明要求黨內相關部門，「研議擴大聲援香港的做法」；台獨分子更公開在社交網絡平台為香港示威者等籌集物資，宣稱「港人衝前線，台灣做後勤」。



評論指出，上述的行為及媒體報道，都已充分反映民進黨和台獨勢力一步步的介入香港目前局勢，這種「不但說，而且做。既出錢，又出力」的內外勾結更是證據確鑿，「亂港背後『無大台』的說法不攻自破」，台當局用言行發出支持信號，讓數十名曾衝擊香港立法會的示威者逃匿台灣，另要求台方提供庇護。



文章認為，出於島內一黨一己之私，對港暴亂升級見獵心喜，要做西方某些勢力插手香港事務的同路人，就是要將香港與台灣和「一國兩制」聯繫起來，煽動反對派和部分激進分子對抗香港政府。文中指出，蔡英文政府的居心是博取選舉利益，為明年台灣的總統選舉連任鋪路，另一目的是為污名化「一國兩制」找口實，為台獨勢力拒統尋藉口。



對於台當局和台獨勢力操弄香港議題，官媒認為此舉令兩岸關係雪上加霜，肆意挑起對大陸敵意，製造兩岸對立，是典型的損人不利己做法，呼籲台方與其煽風點火，不如把心思放到正道，改善兩岸關係，惠及經濟民生，並警告當局謹言慎行，停止干涉香港事務，「否則煽風點火者 ，終將引火燒身，害人害己，又有何益？」