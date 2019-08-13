喧嘩阻學生進校　龍心罰5000元前女友判感化

網絡紅人「龍心」林克霖及其前女友鄭芷琪，去年10月在東涌一間中學門外，要求該校校長批准他們在校內辦講座被拒後，在現場喧嘩及阻礙學生進校。兩人早前否認遊蕩罪，經審訊後兩人被判罪成，鄭另被判一項襲擊罪成。案件今(13日)在西九龍法院判刑，裁判官指案中雖涉及暴力，但程度相當低，比起同類案件中不算最嚴重，判女被告鄭芷琪(20歲)感化12個月，男被告林克霖(41歲)罰款5000港元。



辯方求情稱，鄭去年9月開始與林拍拖，她因深愛着林，故對方「叫佢做乜就跟」，因而犯案。感化官認為她是簡單的人，現已深感後悔，明白要重新開始，將於9月重新讀書。



辯方隨後為林求情，期間鄭的親友不時搖頭，更有人輕聲罵林：「無恥！」辯方指，林同意案發時是想拍片，但目的不是為賺錢，他自知不對，已將上載頻道關閉，不會重犯。此外，報告不建議林接受社服令，辯方解釋林已腳踏實地工作，任職貨車司機，工時甚長，希望可繼續賺錢供樓維持生計，又指案件曾因鄭的緣故而拖延至今，他因而承受更大壓力，希望法庭給予機會。