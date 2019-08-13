灣仔電腦節下周五開鑼　每日首百名入場獲贈滑鼠

「香港電腦通訊節2019」將於下周五(23日)至26日於灣仔會議展覽中心舉行，又是搶購平價電腦產品的機會。今年電腦節中亦有多種產品優惠，如售價1港元的手提電腦及LED顯示器，每日限售一部。大會亦推出「早鳥優惠」，每日首100名入場人士可獲贈價值199港元的無線滑鼠。有參展商預計，受近期示威活動影響，銷售額最差情況會比去年跌一半。



主辦單位香港電腦商會表示，去年電腦節錄得超過80萬人次入場，更有3億港元營業額。今年參展商數目與去年相若，約有200多個，目前難以估計入場人次會否受示威活動影響，期望可維持去年人次。香港電腦商會主席王志強表示，暫時評估電腦節會場安全，商會已成立應變小組觀察情況，亦已經與會展方面開會商討保安情況。



今屆電腦節現金現場購票票價為35港元，若以大會指定電子支付服務商購票，則可優惠5港元。大會亦推出多個優惠，包括於場內消費滿200港元，可用優惠價購買指定產品，如以999港元購得原價25,999港元的桌上電腦，亦可換購原價18,499港元的筆記簿型電腦。



電腦節中同場亦會舉辦「香港電競節E-Sports Festival」，電競節佔地逾200個展位，並分為5個區域，包括主副舞台、體驗專區等。電競節中亦會舉辦多場賽事，比賽獎金總值達6位數字。