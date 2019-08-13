選舉處失兩電腦　前法庭書記憂資料被盜索償$280

2017年特首選舉期間，選舉事務處遺失兩部電腦，其中一部載有378萬名選民的資料。曾在高等法院任職法庭書記的譚志輝因擔心資料會被盜用作申請貸款，遂支付280港元購買環聯信貸報告以確認個人資料沒被盜用，並向小額庭入稟，向選舉事務處追討該筆費用，案件今(13日)作簡短提訊。審裁官將案押後至10月31日再訊，以待與訟雙方呈交書面供詞。



申索人譚志輝在入稟狀指，選舉事務處在毫無必要的情況下遺失其個人資料，構成疏忽的侵權行為，若要他本人自費採取補救措施，實屬不合理，故提出索償。



審裁官指，因選舉事務處是政府部門，法例上應將被告改為律政司司長。申索人表示會更改被告名稱，又透露他於9月12日才會到環聯信貸付款及索取報告，故到時才有收據。



譚在庭外表示，私隱專員和政制及內地事務局調查後均認為選舉事務處有缺失，另外有財務公司已推出毋須露面便可申請的貸款服務，加上有警員近日被「起底」後，遭人盜用身份申請貸款，故譚決定購買信貸報告以作出補救。