修例風波：警執法無委任證　學者轟違例破壞法治

警方近日執法行動惹爭議，包括在銅鑼灣派臥底警員扮示威者協助執法，警方昨(12日)亦承認曾派出臥底警員喬裝不同身份。監警會前委員、港大法律學院首席講師張達明今(13日)在電台節目表示，警方在示威活動派警員喬裝本身不是問題，但需要遵守法律，期間如有喬裝警員挑撥暴力行為就是犯法。



張坦言，監警會要跟進警隊在處理反修訂《逃犯條例》的問題存在非常大困難，因過往警員無展示委任證只涉及很小規模的行動，容易找出執法小隊，但現時是大規模，警員身上無辨識又戴上頭盔，相信很難找出涉事者，他質疑是警隊高層容許前線違反通例，行為等同破壞法治。



對於有傳媒拍到有警員在銅鑼灣拘捕示威者後，將棍狀物品放入被捕人士背包，有插贓嫁禍嫌疑。張指未能憑片段斷定，但強調一定要在被捕人知情下，才可觸碰或搜查被捕人的個人物品。至於警方周日(11日)在葵芳港鐵站發射催淚彈及橡膠子彈，張指充分調查後才可有結論。而在太古站有警員近距離向示威者發射胡椒球，他認為警方有足夠時間作出警告，批評警員無去識別受攻擊人是否有犯事，只是無差別使用武力。