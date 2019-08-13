修例風波：12醫院醫護集會　不滿警過分武力

日前警方於尖沙咀清場期間，疑以布袋彈射擊中一名少女，致其右眼球破裂，引起市民不滿。有12間醫院醫護人員今(13日)各自於醫院集會，表達對警方無視市民安全，及不滿警方使用過分武力。集會醫院包括該名受傷少女留醫的伊利沙伯醫院，其餘有瑪麗及威爾斯親王醫院等。



伊利沙伯醫院中午約12時已有逾200名醫護於D座地下大堂聚集，大部分身穿醫生或護士制服，及戴上黑色口罩和黑絲帶，部分於右眼貼上紗布，抗議警方射擊示威者眼睛。大部分人靜坐，手持「香港警察企圖謀殺香港市民」標語，他們集會半小時後結束，仍有逾百人繼續靜坐。



伊院集會發起人急症室醫生黃樂孺表示，集會的10多間公立醫院沒有互相聯絡，屬自發性，促醫管局正視有病人因擔心被捕而不求診的問題。姓黎的男護士戴防毒面具及頭盔集會，他曾多次到示威現場急救傷員，多次遭警推撞，他一度哽咽，坦言對少女遭射擊眼睛感憤怒，「如果射低少少射中大動脈真係會死！」



瑪麗醫院有數百名醫護集會，香港大學感染及傳染病中心總監何栢良亦有參與，他讀出特首林鄭月娥的政綱，批評她沒有關心市民，認為她有責任找數，兌現承諾。香港大學微生物學系講座教授袁國勇也有出席，他對衝突造成受傷、自殺、可致盲的意外感心痛，認為這些意外可預防，暴力不會令社會恢復秩序。袁稱看不到有其他方法勝於成立獨立調查委員會，希望政府走正確的路。另屯門醫院逾百名醫護於醫院大堂靜坐。