不舉男申覆核醫委會決定　向主診女醫生提四大質疑

29歲男子在3年前於辦公室內跌倒撞傷下體後，到威爾斯親王醫院求醫，醫生指其陰莖組織可能折斷，為他進行緊急手術，結果不但疑錯誤診斷，手術後其陰莖更嚴重感染，出現皮膚壞死、變形、失去感覺和不舉狀況，更要插導尿管排尿。男子更因性能力和生育能力受損，出現抑鬱及情緒問題。他就此「男人最痛」的事宜向醫務委員會投訴有關醫生，卻不獲醫委會受理，因此於去年8月入稟高院申請司法覆核，要求推翻醫委會決定。



案件今(13日)於高院原訟庭審訊，同時審理是否批出訴訟許可，以及裁定其司法覆核是否成立。申請人以「K」作代號，其代表大律師表示，申請人向為他診治的女醫生提出四大質疑，指她診斷出錯、無考慮其他診斷方案、無向他解釋手術風險、及偽造醫療紀錄。



不過醫委會的初步調查委員會在決定不受理其投訴時，並無回應上述全部指控。除此之外，申請人亦有向初步調查委員會提交他所聘的醫學專家意見。其大律師指，委員會面對兩種截然不同的意見，便不應自行作出結論，應將之交給醫委會作調查裁斷。



醫委會一方律師陳詞稱，斷定醫委會與其初步調查委員會的判斷是否正確，必須全盤理解其手頭上資料，不可斷章取義。律師指申請人一方交出的醫學專家證供，亦僅只於提出申請人的問題的可能成因，完全沒有指向申請人的醫生有專業疏忽或失當。即使有指被投訴醫生的診斷「不尋常」，亦未至於一定要受理投訴的程度。在綜觀所有資料後，醫委會認為初步調查委員會的決定無可挑剔之處，法庭不應受理申請人的覆核。



醫委會代表律師陳詞後，法官決定押後案件，另定日子作判決。