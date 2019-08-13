修例風波：機場今復運作　仍有313航班取消

網民昨日(12日)在香港機場集會導致航空交通癱瘓，機場今日(13日)恢復運作，機場管理局今晨6時重新編配航班升降後，由今晨6時至晚上11時59分，共有313班抵港及離港航班被取消，涉及33家航空公司。國泰航空、國泰港龍航空及香港快運航空被取消航班最多，高達197班，佔總數約63%，當中國泰港龍被取消航班最多，有過百航班。其次取消航班較多的航空公司則有中國東方航空，共16班、中國國航航空則有13班、香港航空亦有6班航班被取消。



抵港航班方面，有157班航班被取消，涉及28家航空公司，當中港龍被取消航班數量佔最多，達54班；其次是國泰，有37班；香港快運亦有7班航班被取消。上述3間航空公司合計有98班抵港航班被取消，佔抵港航班總數約62.42%。此外，南非航空、德國漢莎航空、澳洲航空、美國航空亦有抵港航班被取消。



而離港航班方面則有156班航班被取消，同樣涉及28家航空公司，被取消離港航班最多的是港龍，佔51班；其次是國泰，達31班；香港快運亦有17班被取消，該3間航空公司合計有99班航班被取消，佔總數63.46%。此外，菲律賓航空、馬來西亞航空、泰航、曼谷航空及全日空亦有離港航班被取消。



10間主要受影響航空公司



航空公司/受影響航班數量



港龍/54班抵港、51班離港

國泰/37班抵港、31班離港

香港快運/7班抵港、17班離港

中國東方航空/7班抵港、9班離港

中國國際航空/6班抵港、7班離港

華信航空/4班抵港、4班離港

長榮航空/3班抵港、4班離港

香港航空/6班抵港

中華航空/2班抵港、3班離港

深圳航空/2班抵港、3班離港