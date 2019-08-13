修例風波：憂催淚煙殘留葵芳站　團體促港鐵徹底清潔

警方周日(11日)在港鐵葵芳站內施放催淚彈及發射橡膠子彈，香港工人健康中心發表聲明，指催淚氣霧所含的化學物質，有機會殘留在室內或透過通風系統擴散，惟坊間購買的外科口罩並不能有效阻隔化學物質，能透過途人移動及其帶動的空氣流動，重新帶到空氣中飄浮或黏附於物品表面，市民及員工仍有機會吸入。



中心指，部分化學氣霧經已沉澱，單靠空氣檢測無法有效評估受影響港鐵站內的污染物總量，有關當局及機構在未確定站內化學物質含量是否對人體有害的情況，重新開放港鐵站，是罔顧公眾及站內工作的港鐵和商舖職員的健康。港鐵未有徹底清潔，令他們置身於不健康、不安全的工作環境中，違背《職業安全及健康條例》。



中心要求港鐵立刻進行徹底環境及通風系統清潔，減低化學品含量，避免污染物在室內不斷循環，有關步驟須在環境保護署及勞工處職業安全及健康部人員監督下進行。



港鐵昨日(12日)曾表示，葵芳站抽風系統是獨立，沒有與隧道相關系統相連，車站周日晚已提早關閉清潔，包括扶手電梯、出入閘機、升降機及售票機等，亦清潔了車站風扇及抽氣設施。