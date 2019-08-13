前見習騎師墮斃　勞工處報告指馬匹反應難測

前見習騎師莫振華「掛鞭」後轉任策騎員，去年7月在沙田馬場替賽駒「越影」晨操時，意外墮地受傷不治，終年39歲。死因庭今日(13日)傳召勞工處職業安全主任關若泉作供，關在事發後曾到肇事馬房調查，並與多名馬房職員會面，據勞工處的調查報告指出，今次意外不涉及不安全的策騎活動，亦不涉及馬會的工作安全系統不足。



報告指，馬匹是相當敏感的動物，就算對人類察覺不到的環境變化也會有很大反應，死者莫振華因未能預測到賽駒「越影」的突然反應，避免不了意外發生。報告分析不到「越影」受驚原因，建議馬會進一步研究馬房的潛在環境變化，以減少馬匹受驚的事故。



對於家屬質疑事發時馬場沒有駐場救護車，耽誤了搶救時間。關表示，法例無要求馬場一定要安排駐場救護車，只要求馬會在馬房設有紗布、繃帶等基本急救裝備，處方調查後發現馬會在安全系統方面已經「做得非常之多」，馬會亦有參照甚至符合其他有賽馬國家(例如澳洲及英國)的安全標準。



替死者剖屍的法醫陳永鴻供稱，死者顱底骨骨裂，出現腦水腫及腦出血情況，其左腦的創傷較右腦嚴重，推斷是死者的右邊頭部受到撞擊在先，當右邊頭部受撞擊時，腦部會偏移向右，間接令左腦受到極大壓力。陳指死者策騎時有戴安全頭盔，但撞擊力太大，最終死者因創傷性腦部受傷致死。陳不能斷定死者頭部着地，或是被馬蹄踢中頭部，他指即使死者被馬蹄踢中，踢中的可能只是頭盔，因死者的右臉瘀傷輕微。



馬會代表律師下午結案陳詞，指死者受過優良訓練，獲評為最高級的一級策騎員，事發當日死者配有符合國際標準的頭盔等裝備，身體狀況適合策騎。雖有指肇事賽駒「越影」可能受到場邊另一隻正沖涼「心中有您」馬匹影響失控，但馬匹天性較人類敏感，事件當中亦存在太多不確定因素，既然事件是在千鈞一髮之下發生，死者無法避免由馬匹墮地受傷，因此法庭應裁定死者死於意外。



死者家屬的律師重申，只要馬場有人騎馬，就一定要有救護車駐場，若事發時有救護車駐場，救援時間可省卻十多分鐘。不過馬會一方指出，由死者墮地一刻至救護員抵達現場只相隔11分鐘，相反死者由抵達醫院到進入手術室則等候了一個半小時，就算當時有救護車駐場，對救治死者也幫助不大。裁判官聽畢雙方陳詞後，決定明早裁決。