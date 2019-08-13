修例風波：警指市民阻撓日常執法　影響緊急服務提供

修訂《逃犯條例》風波下示威衝突不斷，警方今午(13日)表示，上周六(10日)曾施放58枚催淚彈、7枚橡膠彈，至於周日(11日)的數字仍在核實中。警方指，昨日(12日)有一名52歲男子因牽涉8月5日在九龍城的案件而被捕，涉及公眾地方行為不檢，現已獲准保釋，交由九龍城刑事調查隊調查。目前有171名警員受傷，其中15名警員因受雷射筆照射而受傷，有警員因傷請假多達50多天。



警察公共關係科總警司謝振中表示，有市民對警員好有情緒，因而影響日常執法工作。他舉例指，在大埔太和邨處理一宗自殺案時，有居民質疑警方行動，他們按動電梯不同樓層阻止警員上樓，甚至包圍警車。昨凌晨警員接報處理一宗爆竊案，警車途經港鐵上水站時遭人投擲水彈；警方處理一宗倒斃案件而需調查閉路電視片段時，遭居民阻撓，即使出示委任證仍無用，相關調查工作需暫停。謝指，以上情況只會影響緊急服務提供，如果因部分市民不滿而阻礙警方工作，會影響真正有需要的人。



對於有女示威者疑被布袋彈射傷眼睛導致失明，有組織罪案及三合會調查科高級警司李桂華指，目前坊間流傳多條有關片段，有參考價值但仍需掌握更多資料以釐清事實，雖然該名女子仍未主動報案，警方已主動調查事件，呼籲事主與目擊事發的人聯絡警方協助調查。有記者問及警方會否拘捕該名少女，李起初態度曖昧，其後才表示「落口供前唔會拘捕」，但未能承諾期後會否拘捕。



就警方周日於軒尼詩道以喬裝手法拘捕15名示威者，李強調喬裝行動不同於臥底行動，又指是示威者拒捕反抗才以武力制服暴徒。



問到是否「怪責」市民破壞警民關係，謝振中稱並非怪責，只是希望在警方執法時市民可合作與體諒，並明白過去兩個月市民對警方處理大型活動時手法有落差及有意見，會就個別事件及政策作出檢討。