修例風波：疑無交資料被拒入內地境　國泰回港機轉飛大阪

在中國民航局加強審批國泰航空機組人員資料之際，一班原定由美國紐瓦克回港的國泰航班CX899，周日(11日)起飛後未有按原定路線經過中國領空回港，反而繞道俄羅斯並在日本關西機場降落，引起外界關注國泰是否未有提交此班航班的機組人員資料。國泰回覆查詢時指有向內地當局提交機組人員資料，又稱該班為不載客航班，轉飛至大阪是為減輕香港機場負擔。



根據飛行網站FlightAware的資料，該班CX899航班以往會由美國經中國領空飛抵香港，但在周日、即中國民航局要求國泰提交機組人員資料首日，該班機沒有使用一貫航道，繞道俄羅斯並在日本關西機場降落。《中國長安網》報道，國泰因未提交CX899航班的機組人員名單，未獲批進入中國領空，航班顯示為「空飛」。



國泰發言人表示，由於香港國際機場在昨日(12日)實施航空交通管制，航空交通擁擠，有見不少長途航班正接近香港國際機場途中，為盡量減低對乘客的不便，因此國泰安排由美國紐瓦克前往香港的不載客航班CX899，轉飛至大阪，減輕機場負擔，並讓其他載客航班先行回港。