終院指有可爭拗之處　長毛護髮案獲終極上訴許可

社民連成員「長毛」梁國雄於2014年因刑事毀壞和擾亂秩序罪成，判監4個星期，服刑時被剪短其招牌長髮。他不滿懲教署只規定男囚犯要把頭髮盡量剪短，出獄後提出司法覆核，去年在上訴庭由贏變輸，期後向上訴庭申請終審上訴許可亦被駁回。梁今(13日)直接向終院申請上訴許可，終院接納其部分上訴理據有可爭拗之處，批出上訴許可，排期於明年2月18日處理其上訴。



梁獲批准進行上訴的理據，為懲教署只下令男囚犯的頭髮需「盡量剪短」，而不適用於女囚犯，是否涉及歧視及違反《基本法》第25條，香港人在法律面前一律平等的規定。



終院法官在庭上曾詢問，上訴庭曾指署方的命令是按社會傳統對男女外觀的標準及因安全理由去制訂，故不算歧視，但有否證據支持其說法，且如何界定社會標準。法官舉例指，如70年代很多男性會留長髮，那當時的標準是否就是留長髮。



代表署方的律師則指，當時上訴庭是依據署方職員的證詞來作出此裁定。至於如何釐定髮型標準，律師指則由署方就社會大眾普遍的傳統價值觀來決定，並非歧視男囚犯。律師重申梁一方提出的理據並不涉及重大法律爭議。