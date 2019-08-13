青年涉管有攻擊性武器及襲警　控方指需再調查或增控罪

兩名青年被指日前在港鐵站內，涉分別管有橡筋造的發射器和爆炸品，其中一人另涉襲警，兩人事後被控襲警、管有爆炸品和管有攻擊性武器共三罪，案件昨(12日)在九龍城法院提訊，其中一人因不適留院。昨日缺席聆訊的被告張漢東今(13日)出院被帶上庭應訊，暫時毋須答辯，須還押至9月10日提訊。



控方指案件須待警方進一步調查，包括檢驗從被告袋中搜出的7個煙霧餅等，及找尋當日的片段，以考慮會否有修訂或新增其他控罪。控方反對被告保釋，指控罪嚴重，恐其有可能在保釋期間干犯其他罪行，並指當日有集結人士以雷射筆或槍射向警方，當警方作出驅散時截獲被告，從被告的袋中搜出一些物品，如鐵珠、藍色雞蛋、發射器等，被告並曾腳踢警員的口。



辯方則指被告任解款員，願意遵守宵禁等條件，並指被告當日遭警員推致向後跌下樓梯，期間才踢到警員嘴角。辯方指被告被捕後，曾受到多次不當待遇，並有到醫院驗傷，及向警方投訴，請法庭紀錄在案。



裁判官考慮後，指被告被捕時手持橡筋發射器，及從其袋等搜出的令人關注的物品，認為他相當有可能在保釋期間干犯其他罪行，遂拒絕其保釋。裁判官並着控方於下一次提訊時可向法庭交代案件進度。