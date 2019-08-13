無業漢涉噴黑警總CCTV　另一案無報到官拒保釋

灣仔警察總部今年6月兩度遭示威者包圍，其中一名涉嫌有份參與6月26日示威的43歲無業漢，被指在當日襲警及刑毀警總的閉路電視鏡頭及玻璃門，被控一項襲警罪、兩項刑事毀壞罪及一項參與非法集結罪。被告吳定邦今午(13日)出院後被押解上庭，控方表示可以讓被告答辯，惟辯方指上庭前一小時才有機會接觸被告，需時與他研究文件及商討答辯方向，故申請押後答辯，案件現押後至9月10日再訊。裁判官考慮被告有棄保潛逃紀錄及再犯風險，不准他保釋，期間須還押監房看管。



控方案情透露，被告事發時涉噴黑警總的閉路電視鏡頭及玻璃門，又向高級警司麥文禹吐口水，因而被控刑毀及襲警等4罪。



控方並指，被告在案發後又牽涉彩虹邨「連儂牆」毆打事件，因公眾地方打鬥罪被捕，惟他沒有依期向警署報到，警方到他報稱的住址也找不到他。另外被告尚欠法庭1500港元傳票罰款，有關傳票指他於2014年在非吸煙區內吸煙，裁判官下令直接從其現有保釋金內扣除繳交，辯方同意。



辯方替被告申請保釋時則指，被告租住劏房，但大部分時間在網吧過夜，故警方找不到他，並非報假住址。辯方並稱因被告任清潔散工，工作不定時，才一時忘記向警方報到，而他日前因糖尿病嚴重致腹痛，被醫生要求入院觀察，今天下午才出院，以後每天須自己在家打針，希望可讓他以2000港元保釋。辯方亦指，被告在機場被捕時正準備參加機場集會，並非打算離境，因被告並無持有任何護照。