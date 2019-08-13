修例風波：人權組織轟警淪「無紀律部隊」

修訂《逃犯條例》引發激烈警民衝突，政府被批評縱容警方過去2個月在示威活動中濫用暴力。香港人權監察今午(13日) 召開記者會，認為警方近期正不斷侵犯人權，濫用暴力對待示威者，令香港出現人道危機，淪為「無紀律部隊」，擔心警方濫權問題會愈趨嚴重。



人權監察今年6月起曾19次派員到示威現場監察，多次發現警方在無必要情況下，繼續施放催淚彈或使用槍械，質疑警員近距離向人開槍是為了報復，而非驅散示威者，人權監察要求政府重整警隊紀律，成立獨立調查委員會調查事件，並改善投訴警方機制。



人權監察發言人葉寬柔表示，2名監察員本月4日深夜於黃大仙觀察警員行動時，留意到一名長者被警員制服，欲拍攝時遭警員阻撓，其中一人的手機被警方搶走，更蓄意擲到地上，另一人則被推撞致受輕傷。



義務律師蔡梓蘊說，最近在協助被捕人士時不停受到警方阻撓，令被捕者被迫在無律師陪同下已落口供，她質疑警方正進一步剝削被捕者的權利。



人權監察副主席莊耀洸稱，若警方執法的行為對他人構成危險，甚至未有遵從守則，繼而導致對方受傷或有財物損失，同樣可被人控告疏忽，有關警員亦須負上法律責任。