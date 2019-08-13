修例風波：機場閘口被堵　旅客斥機管局安排差

機場集會令旅客行程大受影響，台灣旅客南先生原訂乘搭晚上10時25分航機回台，但因示威活動提早半日到機場，徹底打亂行程。他說尊重示威者訴求，但不認同阻礙的方式，類似的示威在台灣也經常發生，但都是圍堵政府機構，不會阻礙民生：「現在不單止影響我一個旅客，我回不去了，我的家人同事也會一併影響，對香港的觀感不好。」



來自英國倫敦的Katrina乘搭今晚8時航機，4時已到機場取得登機證，原本在一號客運大樓登機，但職員說一號客運大樓已被示威者封堵，勸她轉往二號客運大樓，但當她抵至二號客運大樓時又發現入閘口被封，而機管局職員沒有任何安排。她投訴機管局安排失當，未了解情況就將旅客亂點，又未為旅客安排秘密通道進入。對於示威，她說理解香港人的訴求，認為香港仍是個安全的地方。她最後找到緊急出口離開。



新西蘭旅客Robert因航班取消而滯留香港，但他不介意，認為每個人都有示威集會的自由，示威者非常和平地爭取民主，他支持香港人。澳洲悉尼旅客劉先生乘搭今晚7時航班，得知示威活動已提前4小時到機場，但想不到仍被阻礙登機，他批評示威不應該阻礙別人，旅客是無辜的。



旅行社職員林先生說，今晚7點有10人團往上海，一早通知團友機場有示威行動，讓他們提早登記並已進入禁區，但仍有部分旅客未到機場，擔心進入禁區有困難，但暫未收到公司通知會取消行程，會繼續觀察情況。